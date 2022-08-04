ИА Реалист

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Даже если хоть одна деревня останется нынешней киевской власти,уже тогда будет означать гибель России.Это все понимаю...Провал спецоперац...
  • Андрей Кирсанов
    ...Да это отложенные война 1991года,  поэтому совершенно очевидные поджигатели этой войны, Горбачев, Ельцин и прочие ...Провал спецоперац...
  • Slavon POLKOVNIK
    Вся это спецоперация не что иное как, шкурняки про которые мы незнаем и никогда не узнаем, а уничтожат нас изнутри ма...Провал спецоперац...

Азербайджан проводит ползучую оккупацию Арцаха: Цинкер

Азербайджан проводит ползучую оккупацию Арцаха: Цинкер

МОСКВА (ИА Реалист). Баку спешит достичь своих целей по установлению полного контроля в Арцахе, а действия азербайджанских бандформирований «были хорошо спланированы», считает руководитель международного экспертного центра ICES Александр Цинкер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх