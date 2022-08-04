Азербайджан проводит ползучую оккупацию Арцаха: Цинкер

МОСКВА (ИА Реалист). Баку спешит достичь своих целей по установлению полного контроля в Арцахе, а действия азербайджанских бандформирований «были хорошо спланированы», считает руководитель международного экспертного центра ICES Александр Цинкер.
МОСКВА (ИА Реалист). Баку спешит достичь своих целей по установлению полного контроля в Арцахе, а действия азербайджанских бандформирований «были хорошо спланированы», считает руководитель международного экспертного центра ICES Александр Цинкер.
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