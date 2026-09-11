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Тульские новости

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Тульские избиратели смогут выбрать удобный избирательный участок

Тульские избиратели смогут выбрать удобный избирательный участок

На выборах депутатов Государственной Думы РФ, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября, тульские избиратели смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации.

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