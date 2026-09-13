Клычков показал кадры детсада, в который попал украинский беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал фото с последствиями атаки ВСУ на Орел. На кадрах видно, какой урон нанес украинский дрон детсаду №98.
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