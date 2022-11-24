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От ТЭС и ГЭС Россия перешла к отключению украинских атомных станций

От ТЭС и ГЭС Россия перешла к отключению украинских атомных станций

За период с 10 октября по 23 ноября ВС РФ разрушили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Ранее массированным ракетным ударам подверглись ТЭС и ГЭС, а также подстанции.

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