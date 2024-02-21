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В Подмосковье задержан российский гражданин, готовящий теракт по заданию украинских спецслужб

В Подмосковье задержан российский гражданин, готовящий теракт по заданию украинских спецслужб

Российские силовые структуры продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру по всей территории России, очередное задержание произошло в Подмосковье, где сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовящийся по заданию украинских спецслужб.

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