В 2025 году застройщики будут предлагать вдвое больше меблированных квартир

Фото: domclick.ru Важные новости России за неделю указывают на ожидаемое значительное увеличение предложения меблированных квартир от застройщиков в 2025 году — прогноз экспертов компании «Самолет Плюс» предполагает, что это число может удвоиться.
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