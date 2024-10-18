Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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В 2025 году застройщики будут предлагать вдвое больше меблированных квартир

В 2025 году застройщики будут предлагать вдвое больше меблированных квартир

Фото: domclick.ru Важные новости России за неделю указывают на ожидаемое значительное увеличение предложения меблированных квартир от застройщиков в 2025 году — прогноз экспертов компании «Самолет Плюс» предполагает, что это число может удвоиться.

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