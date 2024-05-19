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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Метцем». Это мог быть его последний матч в Лиге 1 перед уходом из клуба

25-летний нападающий не попал в заявку парижского клуба на матч против «Метца» в последнем туре этого сезона Лиги 1.

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