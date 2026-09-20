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PDRN — главный ингредиент корейского ухода? Разбираемся, что умеет модный актив

PDRN — главный ингредиент корейского ухода? Разбираемся, что умеет модный актив

Корейская косметика снова подбрасывает мировой beauty-индустрии новый ингредиент для охоты. На этот раз внимание переключилось на PDRN — компонент, который появляется в сыворотках, кремах и средствах для восстановления кожи.

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