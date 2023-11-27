Аксёнов: в Крыму введён режим ЧС

В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым.
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