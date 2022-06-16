В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу переброски оружия Запада

В руководстве Украины имеются разногласия о том, куда именно перебрасывать оружие и военную технику, которые поставляются западными странами, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
В руководстве Украины имеются разногласия о том, куда именно перебрасывать оружие и военную технику, которые поставляются западными странами, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
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