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В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу переброски оружия Запада

В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу переброски оружия Запада

В руководстве Украины имеются разногласия о том, куда именно перебрасывать оружие и военную технику, которые поставляются западными странами, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

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