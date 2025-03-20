В США заморозили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера

Федеральное финансирование Университета штата Пенсильвания приостановлено из-за того, что транс-персона Лия Томас участвовала в соревнованиях по плаванию Национальной ассоциации студенческого спорта, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
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