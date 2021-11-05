Разбираю байку Путина: в СССР продуктов хватало не всем

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРазбираю байку Путина: в СССР продуктов хватало не всем Советский патриот Владимир Путин страсть, как любит травить антисоветские байки и хвалиться своими фейковыми достижениями.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр пишет такой детский бред, что даже на печеньку не заработал.Villi sherbakПомню в СССР ходил анекдото приехавшем Москву жителе Херсона. Ходит по Москве и читает вывески: Мосмолоко, Мосмясо и тут же начинает что то не довольно пормотать себе поднос. Один встречны решил поинтересоваться чем он так недоволен, а он ему в ответ: иду и ругаюсь и вспоминаю какие вывески должны быть на магазинах моего города -Хермяса и Хермолока. Наверное автор забыл о зеленых электричках, пахнущих колбасой и следовавших из Москвы по разным направлениям.АльберттЧё за недоумок накалякал этотопус , с продуктами действительно была напряженка . Я конечно знаю что в Москве все всегда было но я жил в Сибири . И особенно умилило что в девяностые продуктов было больше чем сейчас , автор только что с дураки вышел ? Конечно с голоду в советское время не умирали но продукты приходилось доставать в длинных очередях .Валентина КудрявцеваДо прихода к власти Горбачева и Ельцина на Камчатке продуктов хватало. А после их прихода, продукты во Владике просто тракторами сбрасывали в бухту. И оставалась Камчатка без сахара, масла и даже без чая.Георгий КиновичАльберт, полностью согласен с Вами. Только к слову недоумок я бы добавил : " и мудак"Сергей КоваленкоТак во Владике или на Камчатке? Я жил во Владике во времена Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина, тракторов, сбрасывающих в бухту продукты не видел, а в очередях за 100 гр. докторской колбасы для оливье перед праздниками стоял с 3-х часов ночи. При Ельцине появилась колбаса всякая-разная вместе с ножками Буша, только зарплаты по полгода не платили, поэтому и очереди не стояли.ЕНевгений начисЧто ещё могут рассказывать людишки подобные рашкину и бондаренко? Союз всю жизнь закупал продовольствие,а сегодня Россия торгует зерном и сама себя обеспечивает. Конечно верхушке в Союзе хватало всего—в закрытых распределителях.Семенков АлександрЧто с "умными и начитанными" спорить. Себе дороже. Продукты в СССР были ПРОДУКТАМИ, а сейчас говно, которым травят людей. При Горбачева и Ельцине (которого так лилеет Путин) с наличием определённых продуктов действительно были проблемы. А сейчас они есть, только на это говно денег нет. Великий сказочник ещё не такое сморозит. Верьте ему, люди!!!Сергей КоваленкоВидимо, вы, Александр, настолько объелись этого говна, что им же уже через рот поносите.Villi sherbakТы бы это жителям центральночерноземных районов рассказал дружище и о колбасе и даже о молочке. Да и в других западных районахРоссии было не лучше. Может расскажешь нам какие курыпродавались тогда в магазинах и какого качества. Рассказываю худющие и синие с длиной шеей и головой. Хочешь купить нормальную курицу, то надо идти на рынок. В магазине настоящую курицу я увидел на Баме, приехав туда на работу. Там продавались замороженные в целофане курицы, купленные во Франции и Бразилии. Наших не наблюдалось совсем. А теперь в лбом магазине можно купить произведенную в России курицу и отличного качества.Владимир МихрячевК сторонникам В. В. Путина себя не отношу, но и спорить с тем, что в СССР был дефицит всего тоже не буду: сам в очередях стоял и на экскурсии по маршруту "Москва колбасная" ездил.Сергей Ивановичкрасива табличка, только там не учтено то, что картошка была полугнилая, 50-65% уходило в отходы, капуста гнила в хранилищах, а где были груши и яблоки?? Были яблоки на базаре в тридирога, но раз в год завозили венгерские и очередь надо было отстоят 2 часа, к вечеру заканчивались до следующего фода. А про времена геноцида народов страны Горбатым вообще молчим, там на полках вообще ничего не было, и зарплаты тоже не было.Владимир КузинЭто не байки, дефицит был практически во всём.юрийАвтор явно не жил при советской власти. Не стоял в очередях за копчеными костями, к4оторые продавали прямо с фургона. То был праздничный обед для всей округи. Запах этих вареных костей на первое и второе с картошкой еще долго дразнил обоняние. В 1961 г. привез0 из колхоза, где работали месяц на уборке урожая, буханку белого хлеба. Мать расплакалась. , уже две недели не видели белого хлеба. На 1 мая репортаж из Краснодарского края (тогдашней житницы), 1 секретарь крайкома (в три обхвата) присаживается на поле, щупает землю и говорит о плохих погодных условиях и плохих видах на урожай. И понеслось. Стали пшеницу закупать у канадских духоборов. Вся страна ездила на овощебазы перебирать гнилую картошку, но в продажу она поступала все равно гнилая, хоть и по 10 копеек. В брежневскую эпоху ко мне в Ленинград ездила родня за продуктами из Новгорода, блат был (блат это взаимовыгодные связи, без которых ничего достать было нельзя). Километровые, иногочасовые очереди то за туалетной бумагой, то за мылом, то за полотенцем. Говорят колбас всяких было много из натурального мяса. Было время, но недолго. Про туалетную бумагу в колбасах знали все. Посмотрите Райкина, о чем его горькие шутки.Сергей Рожковне молоко не мясо не овощи не хлеб это сейчас .при советах бутылка молока бесплатно на работе . каждому детская кухня для малютокВСВладимир СавичевИ сейчас детская кухня для малюток работает справно, а ассортимент питания, - советским детям и не снился. А про продукты в СССР - даже и сказать нечего. Прибалтику, Грузию или " житницу" снабжали неплохо, а РСФСР откровенно голодалаVilli sherbakБутылка молока полагалась не каждому работнику, а только определенной категории из них. Так что когда врешь, то думай. Ну была детская кухня и что из этого. Многие ими вообще не пользовались, так каки там не всем желающим можно было получить молоко.Комментировать
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