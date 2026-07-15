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Zero Hedge

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Increasing Number Of US Families Took On Debt, Tapped Savings To Meet Food Needs: Report

Increasing Number Of US Families Took On Debt, Tapped Savings To Meet Food Needs: Report

Increasing Number Of US Families Took On Debt, Tapped Savings To Meet Food Needs: Report Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Many American families are struggling to make ends meet on their incomes alone and have resorted to credit cards, payday loans, and Buy Now Pay Later (BNPL) options for groceries, according to nonprofit research center Urban Institute.

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