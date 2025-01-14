Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секретные данные о ядерных подлодках

Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секретные данные о ядерных подлодках

Французское издание LeMonde пишет, что военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно «слили» данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения.

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