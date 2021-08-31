По 16 789 рублей каждому. ПФР анонсировал выплаты гражданам 56/61 год Александр АлексеенкоСпециалисты Пенсионного фонда России информируют россиян о том, что гражданам в возрасте 56 лет (женщины) и 61 год (мужчины) положены новые льготные выплаты.