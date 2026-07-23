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Что посмотреть в Токио? 20 главных достопримечательностей и советы для путешественников

Что посмотреть в Токио? 20 главных достопримечательностей и советы для путешественников

В последние несколько лет Япония стала точкой массового туристического притяжения для россиян. Особенно популярна у путешественников столица Страны восходящего солнца Токио — город, сочетающий в себе древнюю культуру и передовые технологии.

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