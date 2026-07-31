Драпатый развязал войну против штурмовых полков ВСУ Новый главком ВСУ Михаил Драпатый приказал остановить пополнение личным составом штурмовых полков Сухопутных войск ВСУ.
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Драпатый развязал войну против штурмовых полков ВСУ Новый главком ВСУ Михаил Драпатый приказал остановить пополнение личным составом штурмовых полков Сухопутных войск ВСУ.
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