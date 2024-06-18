Путин в статье для северокорейской газеты оценил поддержку СВО Пхеньяном

В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью российского лидера, посвященную перспективам развития партнерства между двумя странами.
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