Гомельский рассказал, зачем ЦСКА писал письмо агенту Боломбоя

По словам обозревателя, в ЦСКА искали повод для обращения в суд. Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации вокруг баскетболиста ЦСКА Джоэля Боломбоя и объяснил, почему руководство клуба обращалось к агенту игрока.