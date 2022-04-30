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Гомельский рассказал, зачем ЦСКА писал письмо агенту Боломбоя

Гомельский рассказал, зачем ЦСКА писал письмо агенту Боломбоя

По словам обозревателя, в ЦСКА искали повод для обращения в суд. Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации вокруг баскетболиста ЦСКА Джоэля Боломбоя и объяснил, почему руководство клуба обращалось к агенту игрока.

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