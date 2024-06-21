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На WorldSkills Russia подали 11 исков из-за ненадлежащего исполнения обязательств

На WorldSkills Russia подали 11 исков из-за ненадлежащего исполнения обязательств

В текущем году различные российские учебные заведения подали 11 исков в АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) из-за нарушения обязательств по организации профессионального обучения.

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