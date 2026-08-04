"Ливерпуль" дает ПСЖ за Баркола свыше €100 млн

Форвард ПСЖ Брэдли Баркола по-прежнему в центре внимания топ-клубов. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, игрок положительно относится к возможному переезду в "Ливерпуль", и этот вектор сохраняется с мая.
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