Реальность порой преподносит сюрпризы, от которых остаётся только схватиться за телефон. Кто-то воспринял указания чересчур буквально, кто-то нашёл нестандартное применение привычным предметам, а кто-то явно руководствовался принципом «Да ничего не случится!».
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