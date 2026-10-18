Реальность порой преподносит сюрпризы, от которых остаётся только схватиться за телефон. Кто-то воспринял указания чересчур буквально, кто-то нашёл нестандартное применение привычным предметам, а кто-то явно руководствовался принципом «Да ничего не случится!».