Блинкен у мамы дурачок, и у него украинометр зашкаливаетЭто вообще со стороны выглядит очень смешно, когда в комменты прибегает кто-то, не умеющий даже читать по-английски, и начинает доказывать «Роджерс ничего не понимает, нет никакой группы Салливана-Блинкена, всё это ватные выдумки».
"Статус кво" и кому это нужно
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Гряждёт гибель мировой цивилизации с такими Блинкиными.
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1 д.
Samarium
Или наоборот ее восстановление, но уже без всех этих блинкинов-байденов и прочих им подобных тварей....
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1 д.
Галина Смирнова
Прямо, как в том анекдоте - всю деревню устраивает, а её не устраивает)))
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1 час.
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