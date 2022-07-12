Мировое обозрение

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Ограждение на границе между Финляндией и Россией может появиться уже этим летом

Ограждение на границе между Финляндией и Россией может появиться уже этим летом

Финские власти считают, что оно необходимо, чтобы закрыть страну от эмигрантов из РФ В Финляндии 7 июля приняли закон о границе, согласно которому правительство может строить ограждения.

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