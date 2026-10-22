Россия и США могут совместно искать разумную жизнь во Вселенной. Такое мнение высказал глава Научно-консультативного совета по неопознанным аномальным явлениям Белого дома, астрофизик из Гарварда Ави Леб в интервью журналистам «Известий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА «Заказная история...
- Суд арестовал быв...
- «Сидите дома. Ожи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым