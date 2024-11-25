Модернизация ВВС Польши находится на завершающей стадии Подобно сухопутным войскам и военно-морским силам, ВВС Польши в настоящее время переживают глубокую модернизацию.
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Модернизация ВВС Польши находится на завершающей стадии Подобно сухопутным войскам и военно-морским силам, ВВС Польши в настоящее время переживают глубокую модернизацию.
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