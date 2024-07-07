Лавров: без помощи США ракеты ВС Украины не достигли бы российских регионов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли бы достичь российских регионов без прямой помощи Вашингтона в целенаведении и предоставлении данных со спутников для украинских военных.
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