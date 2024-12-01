ISW: Российская армия успешно штурмует сразу три крупные украинские «фортеці» на Донбассе

Константин Ольшанский 30 ноября 2024 г., 20:30 «Наши крепости уже оборонять некем» — жалуются в Генштабе Сырского Российская армия перед началом зимы резко активизировала действия на фронте, одновременные штурмуя нескольких стратегически важных украинских «фортець».
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