Андрей Бочкарёв: С 2011 года в Москве возведено более 700 социальных объектов

В ближайшие годы планируется возведение новых соцобъектов В Москве за последние десять лет было возведено свыше 700 социальных объектов, заявляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Бочкарев Андрей.
В ближайшие годы планируется возведение новых соцобъектов В Москве за последние десять лет было возведено свыше 700 социальных объектов, заявляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Бочкарев Андрей.
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