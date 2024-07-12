Энергетики вернули свет в дома большинства новосибирцев после мощного урагана

Накануне более 7 тысяч жителей поселка Ордынское остались без электричества после разгула стихии. Энергетики продолжают устранять последствия аварий на электросетях в новосибирском поселке Ордынское, где накануне мощная гроза с ливнем и шквалистым ветром оставила без света более 7 тысяч человек и 37 социально значимых объектов.
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