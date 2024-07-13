Семак назвал «потрясающей» игру Глушенкова в матче Суперкубка России

Сергей Семак оценил дебют Максима Глушенкова в официальном матче за «Зенит». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от выступления Максима Глушенкова в матче Суперкубка России с «Краснодаром».
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