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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайн Delta Force – новый ...

В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайн Delta Force – новый ...

В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайнDelta Force – новый многопользовательский военный шутер, разработанный Team Jade и изданный TiMi Studio Group, возрождение серии, которую мы не видели с 2009 года на ПК.

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