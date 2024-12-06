В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайн Delta Force – новый ...

В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайнDelta Force – новый многопользовательский военный шутер, разработанный Team Jade и изданный TiMi Studio Group, возрождение серии, которую мы не видели с 2009 года на ПК.
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