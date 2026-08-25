Silver Futures: This Bullish Pattern Hints At Moonshot Silver Futures COMEX_DL:SI1! aibek Corrective structure in silver futures has built a Falling Wedge Bullish pattern All parameters set perfect: -converging trendlines (yellow) shaped perfect wedge -volumes down from top to bottom Price already broke above the pattern and it was confirmed both by volume increase and RSI breakout into bullish area Conservative target is aimed to revisit the all-time high of $121.
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