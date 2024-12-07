Главная компания Евгения Пригожина перешла к новому владельцу

«Конкорд-М» занималась поставками готового питания в государственные учреждения, в том числе школы.Основная компания покойного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд-М», занимавшаяся поставками готового питания в образовательные учреждения, а также чиновникам, перешла в руки нового собственника.