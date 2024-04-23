Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Открылась 9-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник открылась 9-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва, на которой будет рассмотрен и обсужден ряд законопроектов и проектов поправок к законам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх