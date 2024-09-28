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Экстрасенс назвала развод SHAMANa заслугой его жены

Экстрасенс назвала развод SHAMANa заслугой его жены

Взлетевшей на вершину музыкального Олимпа звезде предстоит пройти испытание на прочность. SHAMAN с женой Еленой соцсетиСлучилось то, о чем многие из поклонников Ярослава Дронова, гордо носящего сценическое имя SHAMAN, давно подозревали: вместе со славой к нему пришли семейные проблемы.

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