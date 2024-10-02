x99/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Известный израильский политолог и бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми назвал 480 целей, которые должна поразить Россия на территории США в случае начала ядерной войны.
"В этот момент война закончится": Кедми назвал 480 целей для России на территории США
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Наших же они к себе не допустили.
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7 час.
Tatyana Fedotova
Проще уничтожить спутники. Без них враг и ослепнет, и оглохнет и координацию деятельности потеряет
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7 час.
TF
Tatyana Fedotova
Правда, похоже, что и мы тоже. Поэтому и не уничтожаем. У нас же всё импортное. Импортозамещение по русски это перейти на китайское. Нет бы своё сделать. Можем? Можем. Так не дают верхушки. Им купить проще. Чтобы получить своё вложиться надо. Не украсть.
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7 час.
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