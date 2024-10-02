"В этот момент война закончится": Кедми назвал 480 целей для России на территории США

TF

Tatyana Fedotova

Правда, похоже, что и мы тоже. Поэтому и не уничтожаем. У нас же всё импортное. Импортозамещение по русски это перейти на китайское. Нет бы своё сделать. Можем? Можем. Так не дают верхушки. Им купить проще. Чтобы получить своё вложиться надо. Не украсть.