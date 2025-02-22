Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Момент истины

Момент истины

Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.Наступает то самое чудесное время, когда всё предыдущее враньё слетает, как прошлогодняя шелуха, и обнажается Истина.

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