Момент истины

Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.Наступает то самое чудесное время, когда всё предыдущее враньё слетает, как прошлогодняя шелуха, и обнажается Истина.
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