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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму до конца года планируют ввести более 360 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах

В Крыму до конца года планируют ввести более 360 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах

Ваш браузер не поддерживает видео. В этом году уже запустили в работу почти в два раза больше квартир, чем в прошлом.

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