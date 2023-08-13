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Энтони Эдвардс о «Миннесоте»: «Если Карл-Энтони Таунс будет с нами весь сезон, то все будет в порядке»

Атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса спросили про предстоящий сезон НБА. «Я думаю, что если Карл-Энтони Таунс будет с нами весь сезон, то все будет в порядке», – сказал Эдвардс в интервью HoopsHype.

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