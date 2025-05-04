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Хуситы нанесли удар по аэропорту в Тель-Авиве (ВИДЕО)

Хуситы нанесли удар по аэропорту в Тель-Авиве (ВИДЕО)

Хуситы нанесли удар по аэропорту в Тель-Авиве, в Сети опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент удара, и видео очевидцев.

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