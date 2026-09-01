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Татар-информ

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Интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144 планируют открыть в сентябре

Интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144 планируют открыть в сентябре

Интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144 в Казани на улице Четаева планируют сделать доступным для всех желающих 10 сентября.

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