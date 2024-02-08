Politico: демократы привлекают избирателей концертами Тейлор Свифт

Демократы используют концерты Тейлор Свифт для агитации во Флориде. Как сообщила газета Politico, представители партии намерены напрямую обратиться к певице, чтобы на выступлениях в Майами она говорила о проблемах в правах молодых людей в штате на юго-востоке США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии