Кадры уничтожения американского «Абрамса» у Авдеевки (ВИДЕО)

Кадры уничтожения американского танка «Абрамс» на авдеевском направлении. Сначала бойцы «Отважных» накрыли вражеский танк точным ударом управляемого снаряда «Краснополь», а затем добили бронемашину сбросами с квадрокоптеров.
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