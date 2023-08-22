Американская газета: Российская армия готовится к штурму Купянска

Западные издания, не так давно с восторгом предвещавшие невиданные и быстрые победы ВСУ в ходе контрнаступления, со все большим скептицизмом оценивают его сегодняшние результаты, да и будущие тоже.
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