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Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман в секторе Газа

Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман в секторе Газа

Рамзан Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман, проживающих на территории сектора Газа.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Просто всем арабам нужно дружно заступиться за братьев,нанеся удары по амерским военным базам повсеместно,чтобы они только пятками сверкали, какие они вояки Мир знает,только с туземцами могут иметь успех, а так их отовсюду вышвыривают, свежий пример Афганистан. Так что смелее братья духом окрепните в борьбе.
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