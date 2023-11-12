Рамзан Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман, проживающих на территории сектора Газа.
Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман в секторе Газа
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Просто всем арабам нужно дружно заступиться за братьев,нанеся удары по амерским военным базам повсеместно,чтобы они только пятками сверкали, какие они вояки Мир знает,только с туземцами могут иметь успех, а так их отовсюду вышвыривают, свежий пример Афганистан. Так что смелее братья духом окрепните в борьбе.
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3 час.
Я
Яна
Ты ещё не навоевался?
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1 час.
ura syxarev
Козел
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1 час.
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