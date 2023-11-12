Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю в уничтожении мусульман в секторе Газа

Nikolay Zakharov

Просто всем арабам нужно дружно заступиться за братьев,нанеся удары по амерским военным базам повсеместно,чтобы они только пятками сверкали, какие они вояки Мир знает,только с туземцами могут иметь успех, а так их отовсюду вышвыривают, свежий пример Афганистан. Так что смелее братья духом окрепните в борьбе.