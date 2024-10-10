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Крымское информационное агентство

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Девять человек предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино в Симферополе

Девять человек предстанут перед судом за организацию подпольного онлайн-казино в Симферополе

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении девяти членов преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета, и извлечении дохода в особо крупном размере.

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