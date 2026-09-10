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Пятый канал

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Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 448 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

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