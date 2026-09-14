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62ИНФО | Новости Рязани

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За неделю в Рязанскую ОДКБ госпитализировали 303 человека

За неделю в Рязанскую ОДКБ госпитализировали 303 человека

В период с 7 по 13 сентября в больницу госпитализировали 303 несовершеннолетних. В инфекционный корпус поступило 45 человек, в главный корпус – 258 пациентов.

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