Изменение климата способствует вспышкам тропических болезней в Европе

По мере повышения глобальной температуры из-за антропогенного изменения климата некоторые насекомые перемещаются все дальше на север, что вызывает опасения по поводу болезней, которые ранее не встречались в этом географическом регионе.
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